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    Моуринью: «Педро хороший футболист, я доволен им»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью выразил удовлетворение в игре новичка команды нападающего Педро в дебютном для него матче с "Вест Бромвичем" (3:2) в 3-м туре премьер-лиги.


    «Педро очень хороший футболист, я доволен им», – сказал Моуринью. Здорово, что ему удалось с ходу продемонстрировать такую игру. У меня не было повода сомневаться в его форме, вопрос был в понимании. Он каждый день занимался тактикой после своего перехода, чтобы понять игру команды.

    Источник: ФК «Челси»

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    23.08.2015 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5

      anonymous 95 23 августа 2015, 23:27

      дааа , не могу представить апл без испанцев...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 23 августа 2015, 21:19

      моуриньЮ)

      -1
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