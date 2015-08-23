Моуринью: «Педро хороший футболист, я доволен им»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью выразил удовлетворение в игре новичка команды нападающего Педро в дебютном для него матче с "Вест Бромвичем" (3:2) в 3-м туре премьер-лиги.



«Педро очень хороший футболист, я доволен им», – сказал Моуринью. Здорово, что ему удалось с ходу продемонстрировать такую игру. У меня не было повода сомневаться в его форме, вопрос был в понимании. Он каждый день занимался тактикой после своего перехода, чтобы понять игру команды.