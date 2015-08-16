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    «Торино» отверг предложение «Наполи» по Максимовичу

    Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что предложение "Наполи" относительно покупки защитника з Николы Максимовича неприемлимо. Туринцы планируют выручить от продажи футболиста гораздо больше предложенных неаполитанцами 12 миллионов евро.

    «Максимович перейдет в «Наполи»? Ничего подобного! На самом деле, вероятность этого перехода сейчас еще ниже, чем раньше.

    Если нам предложат сумасшедшие деньги за него, тогда мы подумаем. Но «Наполи» предложил нам 12 миллионов плюс бонусы. Это совершенно неприемлемо. Оно не отражает характеристик и качеств этого игрока.

    Сочувствую болельщикам «Наполи», но тут пока даже нет смысла открывать переговоры. Не забывайте, что «Милан» заплатил за Романьоли 25 миллионов евро, а у нас на носу закрытие трансферного окна», – сказал Кайро.

    Источник: Sports.ru

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    16.08.2015 11:20
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