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    Пеллегрини: «Силва не продается»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини опроверг слухи о возможном уходе из команды испанского полузащитника Давида Сильвы. Зарубежные СМИ приписывали интерес к игроку со стороны клубов из Испании и «Ювентуса».

    «Возможно, гранды из Испании или других стран и хотят приобрести Сильву, но он не продаётся. Давид - один из лидеров команды. Сообщение о возможном уходе Сильвы в „Ювентус“ и о том, что нам может понадобиться новый игрок на его позицию, показалось мне забавным. Давид - ключевой футболист. Его любят болельщики «Сити», поскольку он обладает отличной техникой», - сказал Пеллегрини.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.08.2015 07:45
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