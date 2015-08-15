АПЛ. Лукаку помог «Эвертону» разгромить «Саутгемптон»

Рад за эвертон.но жалко соутгемптона.я надеюсь что походу сезона святые наберут форму и хорошо выступят в районе 7 Ке.
Ушли очень много игроков опять из соутгемптона,
Клайн.шнайдерлин
.алдервейрелд.и травмы у некоторых игроков.
«Эвертон» переиграл «Саутгемптон» в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:0, дублем отметился нападающий «ирисок» Ромелу Лукаку.
Добавим, что в следующем туре «Эвертон» сыграет с «Манчестер Сити», а «Саутгемптону» предстоит встреча с «Уотфордом».
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур
Саутгемптон – Эвертон (Ливерпуль) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Лукаку, 20. 0:2 – Лукаку, 44. 0:3 – Баркли, 82.