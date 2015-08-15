Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. Лукаку помог «Эвертону» разгромить «Саутгемптон»

    «Эвертон» переиграл «Саутгемптон» в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Встреча завершилась со счетом 3:0, дублем отметился нападающий «ирисок» Ромелу Лукаку.

    Добавим, что в следующем туре «Эвертон» сыграет с «Манчестер Сити», а «Саутгемптону» предстоит встреча с «Уотфордом».

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

    Саутгемптон – Эвертон (Ливерпуль) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Лукаку, 20. 0:2 – Лукаку, 44. 0:3 – Баркли, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      2A 15 августа 2015, 19:50

      Рад за эвертон.но жалко соутгемптона.я надеюсь что походу сезона святые наберут форму и хорошо выступят в районе 7 Ке.
      Ушли очень много игроков опять из соутгемптона,
      Клайн.шнайдерлин
      .алдервейрелд.и травмы у некоторых игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Donnie brasco 15 августа 2015, 17:25

      Оч скоро Сити и Лукаку купит..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11