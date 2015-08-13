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    «Милан» выиграл Trofeo TIM

    В Италии состоялся предсезонный товарищеский мини-турнир Trofeo TIM, в котором участвовали «Интер», «Милан» и «Сассуоло».

    В заключительном матче сошлись «Милан» и «Сассуоло», которые ранее поочередно обыграли «Интер». На гол Альфреда Дункана «россонери» ответили точным ударом Антонио Ночерино. В итоге победитель был выявлен в серия пенальти, в которой были удачливее оказались игроки «Милана».

    Таким образом, турнир Trofeo TIM выиграла команда Синиши Михайловича.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2015 06:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 августа 2015, 10:52

      Хороший знак! Миланчик возрождается!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      le1x 13 августа 2015, 09:58

      С победой! Молодцы)

      0
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