«Милан» выиграл Trofeo TIM

В Италии состоялся предсезонный товарищеский мини-турнир Trofeo TIM, в котором участвовали «Интер», «Милан» и «Сассуоло».

В заключительном матче сошлись «Милан» и «Сассуоло», которые ранее поочередно обыграли «Интер». На гол Альфреда Дункана «россонери» ответили точным ударом Антонио Ночерино. В итоге победитель был выявлен в серия пенальти, в которой были удачливее оказались игроки «Милана».

Таким образом, турнир Trofeo TIM выиграла команда Синиши Михайловича.