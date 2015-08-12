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    Бальдзаретти завершает карьеру

    Защитник «Ромы» Федерико Бальдзаретти решил завершить карьеру футболиста.

    Бывший игрок сборной Италии провел в прошлом сезоне всего один матч по причине тяжелой травмы таза. За два же последних года он лишь 12 раз выходил на поле.

    Это привело к тому, что 33-летний футболист принял решение завершить выступления на высоком уровне и перешел на работу в штаб спортивного директора Ромы Вальтера Сабатини.

    Бальдзаретти выступал за «Торино», «Варезе», «Сиену», «Ювентус», «Фиорентину», «Палермо» и «Рому». Кроме того, он провел 16 матчей за сборную.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2015 01:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 12 августа 2015, 11:29

      правильно сделал. Здоровье важнее.

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    • ...
      Рейтинг: +17

      keks 05 12 августа 2015, 09:08

      только его карьера пошла вверх...боец на поле , жаль...

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