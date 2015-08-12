Бальдзаретти завершает карьеру

Защитник «Ромы» Федерико Бальдзаретти решил завершить карьеру футболиста.

Бывший игрок сборной Италии провел в прошлом сезоне всего один матч по причине тяжелой травмы таза. За два же последних года он лишь 12 раз выходил на поле.

Это привело к тому, что 33-летний футболист принял решение завершить выступления на высоком уровне и перешел на работу в штаб спортивного директора Ромы Вальтера Сабатини.

Бальдзаретти выступал за «Торино», «Варезе», «Сиену», «Ювентус», «Фиорентину», «Палермо» и «Рому». Кроме того, он провел 16 матчей за сборную.