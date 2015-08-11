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    Слуцкий: «Перенос матча со «Спартаком» - абсолютная норма»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, как отнесся к переносу предстоящего матча 5-го тура чемпионата России против «Спартака» на 14 августа.

    «Это абсолютная норма, когда команда – участник еврокубков сдвигает матч на день в рамках тура. Такое происходит не в первый, не во второй и не в третий раз. К тому же на общем собрании клубов РФПЛ перед стартом сезона ЦСКА говорил, что необходимо ставить матч на 14 августа. Все были уведомлены на этот счет. А что жеребьевка Лиги чемпионов состоялась не за 10 дней, а за 9 – здесь тогда надо УЕФА предъявлять претензии, что они не стыкуют время жеребьевки с нашим регламентом».

    Напомним, изначально московское дерби должно было состояться 15 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2015 17:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +27

      мясной отдел 12 августа 2015, 16:15

      А то, что Спартак будет играть через три дня - это никого не волнуёт? а болелы с билетами в т.ч. на поезда-самолеты из регионов? а ночь на дворе? короче всё для коняшек, все для победы.... Кстати помню что спартаку неоднократно отказывали в переносе даже менее интересных матчей.

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      Рейтинг: +35

      BDA81 > мясной отдел 12 августа 2015, 22:56

      Я хоть за Спартак не болею,но то что с болелами творят полный беспредел. И солидарен, что не однократно Спартак лишали права на перенос матча.

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      Рейтинг: +20

      tigrok 12 августа 2015, 07:15

      В лига чемпионов-2006/07 Спартаку предстоял матч с Баварией в Мюнхене во вторник (0:4), а ЦСКА надо было играть в среду в Москве (тоже в ЛЧ) со слабой командой ( 3:1 не помню с какой, кажется Гамбург). Перед этой игрой Спартак играл дерби с ЦСКА в субботу. Спартак тогда просил о переносе игры, но ему было отказано. В итоге, Спартак первый тайм провели великолепно, они не дали ни единого шанса хозяевам поразить свои ворота, а сами упустили пару выгодных моментов. Однако после перерыва пропустили четыре мяча, вероятно не хватило сил. Тяжело было играть два супер-матча, один в субботу с ЦСКА, другой уже во вторник с Баварией в Мюнхене. А для ЦСКА было все комфортно.

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      Рейтинг: +11

      фарход 11 августа 2015, 22:44

      Одни идиотих собрал бомба

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      Рейтинг: +6029

      rash1959 11 августа 2015, 22:22

      Ещё скажи лёня, что о переносе и слышать не слыхивал, и против был... мы поверим.

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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 11 августа 2015, 21:36

      давай давай слуцкий отбивай своё назначение!хвали муть ко...противно слышать!!!

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      Рейтинг: +210

      azar80 11 августа 2015, 20:26

      А календаря УЕФА на составлении календаря ЧР не было, а зачем туда смоттреть если Гнидер башляет

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 августа 2015, 19:46

      Плевать они на болельщиков хотели

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      Рейтинг: +35

      BDA81 11 августа 2015, 19:01

      Надеюсь ЦСКА с треском проиграет Спортингу. Чтоб в следующий раз в кабинетные игры по меньше играли.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2015, 18:57

      Для кого норма? Мне так кажется только для клуба ЦСКА

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2015, 18:38

      будет самый счастливый момент этого лета если ЦСКА не пройдет в ЛЧ вот уж порадуюсь так поржу как конь сивый

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