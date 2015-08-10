Бенитес о ничьей с «Валеренгой»: «Мы создали 20 моментов»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес дал комментирий относительно игры его команды в контрольном матче с «Валеренгой». Встреча проходила вчера и завершилась вничью 0:0.



«Это была товарищеская игра, но команда сделала достаточно, чтобы забить, не хватило лишь точности в завершении. Нельзя сказать, что я полностью доволен, нам есть еще над чем работать. Помимо множества созданных моментов в актив можно занести хорошие прессинг и отбор мяча.



Нужно понимать, что состав сегодня был не оптимальным. Не играл самый важный футболист и лучший бомбардир команды, но парни провели много времени в атаке, и это здорово. Когда создаешь 20 моментов за матч, думаю, нужно забивать. Но болельщикам игра, кажется, понравилась», – цитирует Бенитеса AS.