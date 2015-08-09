Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билич: «Надеюсь, игроки «Вест Хэма» поверят в себя»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Сегодня первом туре чемпионата «молотобойцы» в гостях сыграют с земляками из «Арсенала».

    «Я не знаю, что грядущий сезон принесёт нашему клубу. Мы постараемся играть в хороший футбол, будем пытаться доминировать на поле и не позволять сопернику создавать много моментов. Это легко говорить, сидя в кресле перед началом сезона. Несмотря на это, я настроен очень позитивно и оптимистично. Надеюсь, игроки „Вест Хэма“ поверят в себя», - заявил Билич.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11