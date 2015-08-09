Билич: «Надеюсь, игроки «Вест Хэма» поверят в себя»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Сегодня первом туре чемпионата «молотобойцы» в гостях сыграют с земляками из «Арсенала».

«Я не знаю, что грядущий сезон принесёт нашему клубу. Мы постараемся играть в хороший футбол, будем пытаться доминировать на поле и не позволять сопернику создавать много моментов. Это легко говорить, сидя в кресле перед началом сезона. Несмотря на это, я настроен очень позитивно и оптимистично. Надеюсь, игроки „Вест Хэма“ поверят в себя», - заявил Билич.