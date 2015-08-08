Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Молодежное первенство. ЦСКА вырвал победу у «Амкара» и другие результаты

    Молодежное первенство. ЦСКА вырвал победу у «Амкара» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи четвертого тура молодежного первенства РФПЛ. Обошлось без неожиданностей: фавориты своих пар «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» смогли обыграть своих соперников.


    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — Кубышкин, 56; 0:2 — Назимов (с пенальти), 75; 1:2 — Журавлев, 78.

    ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:2 (1:2)
    Голы: 0:1 — Князев, 34 (в свои ворота); 1:1 — Дергачев, 42; 1:2 — Шаваев, 43; 2:2 — Кучаев, 82; 3:2 — Жамалетдинов, 89.

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Баринов, 44; 0:2 — Самохвалов, 74; 0:3 — Рубцов, 86; 1:3 — Шумихин, 90.
    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:4 (0:3)
    Голы: 0:1 — Федчук, 9; 0:2 — Пантелеев, 28; 0:3 — Пантелеев, 45; 0:4 — Пантелеев, 48.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 18:11
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mondm
    1439048945
    молодцы!
    Ответить
    Ерден
    1439049015
    молотки!
    Ответить
    бомбардирушка
    1439056526
    тебя то ещё не купили ???
    Ответить
    ologreds
    1694997445
    numo438278
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+