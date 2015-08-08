Молодежное первенство. ЦСКА вырвал победу у «Амкара» и другие результаты

Состоялись очередные матчи четвертого тура молодежного первенства РФПЛ. Обошлось без неожиданностей: фавориты своих пар «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» смогли обыграть своих соперников.





Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Кубышкин, 56; 0:2 — Назимов (с пенальти), 75; 1:2 — Журавлев, 78.



ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:2 (1:2) Голы: 0:1 — Князев, 34 (в свои ворота); 1:1 — Дергачев, 42; 1:2 — Шаваев, 43; 2:2 — Кучаев, 82; 3:2 — Жамалетдинов, 89.



Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1) Голы: 0:1 — Баринов, 44; 0:2 — Самохвалов, 74; 0:3 — Рубцов, 86; 1:3 — Шумихин, 90.

0:1 — Князев, 34 (в свои ворота); 1:1 — Дергачев, 42; 1:2 — Шаваев, 43; 2:2 — Кучаев, 82; 3:2 — Жамалетдинов, 89. Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:4 (0:3) Голы: 0:1 — Федчук, 9; 0:2 — Пантелеев, 28; 0:3 — Пантелеев, 45; 0:4 — Пантелеев, 48. 0:1 — Кубышкин, 56; 0:2 — Назимов (с пенальти), 75; 1:2 — Журавлев, 78.