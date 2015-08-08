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    Слуцкий: «В сборной никаких экспериментов ради «оценки перспектив» не будет»

    Леонид Слуцкий, который будет совмещать посты главного тренера в ЦСКА и сборной России до конца отборочного цикла Еврo-2016, отметил, что не будет в ближайших матчах наигрывать футболистов на перспективу.

    «Сразу расставлю точки над i. Мне поставлена задача - добиться максимума в этих четырех-шести матчах, - подчеркнул Слуцкий. - Соответственно передо мной не ставили цель «подготовить к ЧМ-2018», «непременно наиграть футболистов, которые выйдут в 2018 году» и тому подобное. Притом что, кстати, ни один человек в мире не способен с точностью предсказать, кто сыграет в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.

    А сейчас будут играть лучшие на данный момент футболисты. По мнению тренерского штаба, естественно. Никаких экспериментов ради «оценки перспектив» не будет! Есть конкретная задача. Ее будем решать игроками, которые будут лучше всех выглядеть. Поэтому если лучше всех выглядеть будет, допустим, Аршавин или 40-летний Аджинджал возобновит карьеру и будет лучше всех. Или Шейдаев с Ходжаниязовым. Возраст или что-то еще не играют роли. Только текущее состояние игроков».

    Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 08:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 августа 2015, 14:26

      Всё ясно, будет на рамах стоять дырофей, в защите братья деревяхи... Расходимся, тут ловить абсолютно нечего...

      -1
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > ivanthebest 10 августа 2015, 11:23

      Абсолютно согласен

      -1
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      Рейтинг: +20

      chupakabra 8 августа 2015, 13:34

      Господи помоги, это уродство, до последнего надеялся, что Слуц не будет тренером под канатом Гиннера, епрст, крепитесь

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      Рейтинг: +20

      chupakabra 8 августа 2015, 13:33

      Друзья - это пи......стец

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      Рейтинг: +66

      Murad0202 8 августа 2015, 09:09

      Кстати, я за Аршавина. С его уходом в атакующей линии сборной какой то сумбур. Андрей был единственным, кто понимал, что мячом в атаке нужно распоряжаться с умом, а не тупо пинать и бегать за ним.

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      Рейтинг: +196

      Forint 8 августа 2015, 08:49

      дайте угадаю, костяк сб. будет составлен из игроков ЦСКА.

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      Рейтинг: +52

      challenger98 > Forint 8 августа 2015, 10:48

      Костяк из ЦСКА...Ерёменко, Муса, Тошич, всех армейцев в сборную

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > challenger98 8 августа 2015, 11:02

      Тогда уж лучше из "Барселоны": Месси, Неймар, Суарес, Иньеста... :-)))))

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > cska-62 10 августа 2015, 11:31

      Суаресу нельзя. Он Нос Игорьку откусит

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