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    УПЛ. «Волынь» и «Металлист» сыграли вничью

    Четвертый тур УПЛ начался с матча в Луцке, где «Волынь» принимала харьковский «Металлист».

    Счет был открыт уже на третьей минуте, когда пенальти реализовал Матей. Спустя полчаса Путивцев восстановил равновесие, однако уже через минуту «Волынь» была снова впереди: отличился Диденко.

    На 65-ой минуте харьковчане остались в меньшинстве из-за удаления Довгого, но это не помешало им сравнять счет (отличился Чурко на 79-ой минуте) и удержать ничью, которая при таких обстоятельствах может рассматриваться как неплохой результат.

    7 августа. Луцк. Стадион «Авангард».

    Волынь (Луцк) – Металлист (Харьков) - 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Матей (с пенальти), 3; 1:1 – Путивцев, 33; 2:1 – Диденко, 34; 2:2 – Чурко, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 21:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 8 августа 2015, 18:22

      Волынь была близка к победе.не повезло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90

      FIFA2 7 августа 2015, 21:18

      Australia-Northern
      Casuarina-Port Darwin 5:3

      0
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