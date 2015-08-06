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    Бьелса остается в «Марселе»

    Главный тренер «Марселя» Марсело Бьелса не планирует в ближайшее время менять место работы.

    До конца действующего контракта наставника с его нынешним клубом остается год, что порождает массу домыслов относительно его будущего. На пресс-конференции, посвященной старту сезона, Бьелса эти слухи развеял.

    «Мы с президентом «Марселя» согласовали новый договор, но пока не подписали его. Работа со сборной Мексики? Все это слухи», — сказал Бьелса.

    Также тренер выразил удовлетворение от летних трансферов клуба.

    Источник: L' Equipe

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    06.08.2015 20:36
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