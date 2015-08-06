«Барселона» не получала предложений по Педро

Президент испанской «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что нападающий команды Педро, скорее всего, не покинет Каталонию этим летом.

«Этот игрок никуда не уходит, ибо по нему не было ни единого предложения. Вообще, это один из важнейших футболистов для нас. Он нужен нам особенно в свете того, что нам предстоит бороться в новом сезоне за шесть трофеев. Опыт и мастерство Педро поможет нам»», - сказал Бартомеу.