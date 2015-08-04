Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Гетце один из моих любимчиков, но он должен убедить меня, чтобы я его выпускал в основе»

    Наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола объяснил, почему он не выпустил на поле полузащитника Марио Гетце в матче за Суперкубок Германии, который его команда проиграла «Вольфсбургу» в серии пенальти.

    «Мы играли за трофей, Гетце не вышел на поле, вы также можете спросить про Арьена Роббена или Томаса Мюллера, но я не могу объяснять на каждой пресс-конференции, почему тот или иной игрок не сыграл.

    На поле выходят только 11 игроков, мои футболисты это знают, это должна знать и пресса. Гетце один из моих любимчиков. В прошлом сезоне он сыграл во всех матчах кроме двух или трех.

    Но игроки должны стараться убедить меня на поле, что я их должен выпустить в основном составе, а не апеллировать к прошлому. И убеждать они должны меня, а не журналистов», — пояснил Гвардиола.


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 00:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11