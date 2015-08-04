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    «Бомбардир» дарит подарки: день четвертый

    Как было обещано ранее, «Бомбардир» продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.

    Сегодня на кону был клубный мяч «Манчестер Сити». Редакция решила отдать его пользователю с ником «Ele13». От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.
    А у нас еще есть подарки. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 00:07
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Костя-ФК Барселона
    1438636235
    Поздравляю!
    Ответить
    Bonduranty
    1438636235
    А где доказательства, что всё не куплено или не подставные аккаунты?
    Ответить
    Bonduranty
    1438636267
    Ну а так, мои поздравления
    Ответить
    mdu86
    1438636380
    Поздравляю! Эх, как же мяч хочется!
    Ответить
    Костя-ФК Барселона
    1438636429
    Блин два раза хотел ответить тому чуваку
    Ответить
    Chelsea-1985
    1438639849
    Ele13-Поздравляю.
    Ответить
    Muhammed-666
    1438662361
    Я тоже хочу выиграть подарок ))
    Ответить
    ПФК ЦСКА Моscow
    1438674896
    поздравляю Ele13
    Ответить
    anton_ayvazov
    1438683312
    А как выиграть подарок?
    Ответить
    ologreds
    1694997482
    numo437717
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