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    Дитер Хекинг: «Бендтнер приносит пользу клубу»

    Главный тренер "Вольфсбурга" Дитер Хекинг подчеркнул, что умеет обращаться с футболистами со сложным характером, к которым относит нападающего команды Никласа Бендтнера. В матче за Суперкубок Германии с «Баварией» датчанин спас свою команду от поражения, забив гол на 89-й минуте, а потом забил решающий пенальти в серии 11-метровых.

    "Случай Бендтнера показывает, что я и спортивный директор команды Клаус Аллофс можем обращаться и с игроками со сложным характером, которые в итоге приносят пользу", – цитирует Bild Хекинга.
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    Источник: Bild

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    03.08.2015 08:18
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:59

      Бревно спасло волков...

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