Дитер Хекинг: «Бендтнер приносит пользу клубу»

Главный тренер "Вольфсбурга" Дитер Хекинг подчеркнул, что умеет обращаться с футболистами со сложным характером, к которым относит нападающего команды Никласа Бендтнера. В матче за Суперкубок Германии с «Баварией» датчанин спас свою команду от поражения, забив гол на 89-й минуте, а потом забил решающий пенальти в серии 11-метровых.

"Случай Бендтнера показывает, что я и спортивный директор команды Клаус Аллофс можем обращаться и с игроками со сложным характером, которые в итоге приносят пользу", – цитирует Bild Хекинга.