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    Ярмоленко не покинет Киев этим летом

    Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поведал о трансферных событиях вокруг собственной персоны, пишет ua.tribuna.
    "Да, "Сток Сити" сделал официальное предложение. Было бы интересно поиграть в АПЛ, но президент не захотел меня отпускать. Ничего страшного, у меня год контракта, я отработаю его и буду искать варианты. Считаю, что менять чемпионат Украины на АПЛ – это шаг вперед. Конечно, где-то у меня амбиции есть, хочется играть в более топовом клубе, чем "Сток Сити". Я обдумывал все за и против.
    Есть какие-то минусы, но все таки Англия – это когда каждую неделю по 50 тысяч людей на стадионе собирается, а не 5. Было бы приятно играть раз в две недели против "Челси", "МЮ", "Манчестер Сити", "Ливерпуля, "Арсенала".

    У меня была договоренность с президентом, что меня отпустят, но он не захотел этого делать. Считаю, нет смысла подписывать новый контракт с "Динамо", ведь мне уже 26. Президент говорит, что "Сток Сити" – не тот уровень для меня. Предложение англичан еще в силе, но президент не хочет отпускать. Что ж, я отработаю свой контракт. Говорю все так, как есть на самом деле", - сказал игрок.

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    Источник: ua.tribuna

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    03.08.2015 00:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 4 августа 2015, 17:00

      Ну и прогнивай там дальше. Еще годок, второй и пенсия.

      0
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 3 августа 2015, 06:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хохлы друг друга жрут...

      -5
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      Рейтинг: +322

      makerdream > moment of Glory 3 августа 2015, 18:04

      а ты у хохлов со-сеш, и что об этом всем рассказать?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 06:51

      Так и не покинет Киев...

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 3 августа 2015, 06:37

      Крассафчик

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 3 августа 2015, 01:36

      5 в Киеве ходят на тебя ,а 50 в Англии ..вряд ли

      0
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      Рейтинг: +10

      Sergei2312 3 августа 2015, 00:48

      Что то он переоценивает себя

      0
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      Рейтинг: +20

      chupakabra 3 августа 2015, 00:44

      Ну Ярмола не прав, если не перейдет, год просидит поезд ушел, жаль, Ярмола рви контракт, уходи в Сток- это трамплин!!!!

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 3 августа 2015, 00:29

      То есть Тотттенхем позавчера за пятнашку был уткой :-) Ни капли не удивлен. ...:-)

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 00:23


      Нахрена здесь эти новости.

      У них есть собственные утырочные сайты, на которых они тешатся такими вот му-дацкими "новостями" ни о чём. Причём обсуждают их как раз на правильном для таких случаев, на украинском языке.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      makerdream > ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 01:59

      иди нюхай, причпоканый

      5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > makerdream 3 августа 2015, 02:06


      Зачем ты просишь людей заниматься чисто украинскими делами?


      -2
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory > makerdream 3 августа 2015, 07:02

      Собрал свои причпоканные новости из киева и на х.й от сюда. Рак припудренный.

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 00:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Чхать.

      Недофутболист из недостраны.

      -6
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      Рейтинг: +24

      Mi-Lan1899 > ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 01:10

      у тебя бомжара никто мнения не спрашивал

      7
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Mi-Lan1899 3 августа 2015, 01:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сотри сперму с губ, гарный украiнэць! Не нужно всем показывать до чего же ты любишь Обаму.

      -4
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      Рейтинг: +24

      Mi-Lan1899 > ФК Зенит всея Руси 4 августа 2015, 23:45

      не суди по себе,путиносос!!

      2
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