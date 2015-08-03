Ярмоленко не покинет Киев этим летом

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поведал о трансферных событиях вокруг собственной персоны, пишет ua.tribuna.
"Да, "Сток Сити" сделал официальное предложение. Было бы интересно поиграть в АПЛ, но президент не захотел меня отпускать. Ничего страшного, у меня год контракта, я отработаю его и буду искать варианты. Считаю, что менять чемпионат Украины на АПЛ – это шаг вперед. Конечно, где-то у меня амбиции есть, хочется играть в более топовом клубе, чем "Сток Сити". Я обдумывал все за и против.
Есть какие-то минусы, но все таки Англия – это когда каждую неделю по 50 тысяч людей на стадионе собирается, а не 5. Было бы приятно играть раз в две недели против "Челси", "МЮ", "Манчестер Сити", "Ливерпуля, "Арсенала".
У меня была договоренность с президентом, что меня отпустят, но он не захотел этого делать. Считаю, нет смысла подписывать новый контракт с "Динамо", ведь мне уже 26. Президент говорит, что "Сток Сити" – не тот уровень для меня. Предложение англичан еще в силе, но президент не хочет отпускать. Что ж, я отработаю свой контракт. Говорю все так, как есть на самом деле", - сказал игрок.
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