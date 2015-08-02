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    «Бомбардир» дарит подарки: день третий

    Как было обещано ранее, "Бомбардир" продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.

    Сегодня на кону была форма сборной Португалии. Редакция решила отдать ее пользователю с ником "VIPded". От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.

    А у нас еще есть подарки. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!


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    02.08.2015 23:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 августа 2015, 12:34

      Вчера форму португалов курьер доставил. И даже размер не маленький, как раз подошла. Спасибо!!!

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      Рейтинг: +22

      Red-белый 3 августа 2015, 09:23

      Молодец,поздравляю

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 августа 2015, 08:38

      Вау, спасибо! Е-mail vipded@gmail.com

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона > VIPded 3 августа 2015, 18:04

      С тобой уже связались на счёт подарка?

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 18:53

      Да, пришло письмо ГлавРеда с поздравлением и запросом адреса для доставки.

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      Рейтинг: +11

      Мачоо 3 августа 2015, 08:04

      А мне бы футбольный мяч

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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 3 августа 2015, 01:06

      поздравляю!!!

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      Рейтинг: +21

      siberon 3 августа 2015, 00:59

      Наши поздравления! А вот интересно, какой размер формы? ...Ну так, чтоб не сильно завидовать, если 58-й. )

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 3 августа 2015, 00:43

      норм

      1
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      Рейтинг: +28

      Ira55927 3 августа 2015, 00:40

      поздравляю)

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 23:38

      Форма Локо с перешитой эмблемой)) А если серьезно, то конечно же поздравляем, пусть удача и дальше тебе сопутствует!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 2 августа 2015, 23:32

      Показалось, что форма Локомотива)))

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