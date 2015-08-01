Дзюба может сыграть с «Уфой»

Как сообщили в эфире «НТВ-ПЛЮС», нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, получивший перелом носа в матче третьего тура РФПЛ против «Терека» (3:0), имеет шансы сыграть в четвертом туре против «Уфы». Это будет зависеть от того, насколько успешно пройдет операция. Если игрок и выйдет на поле, то только в специальной защитной маске.