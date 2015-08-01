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    Дзюба может сыграть с «Уфой»

    Как сообщили в эфире «НТВ-ПЛЮС», нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, получивший перелом носа в матче третьего тура РФПЛ против «Терека» (3:0), имеет шансы сыграть в четвертом туре против «Уфы». Это будет зависеть от того, насколько успешно пройдет операция. Если игрок и выйдет на поле, то только в специальной защитной маске.
    Поединок «Уфа» - «Зенит» пройдет 9-го августа.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    01.08.2015 23:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      Zenit34 2 августа 2015, 00:14

      Здоровья Артём!

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      Рейтинг: +185

      Bobus 1 августа 2015, 23:59

      вот как быстро носы сростаются

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 23:49

      Может удастся ему там и ноги переломать?

      0
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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 1 августа 2015, 23:28

      Долгов за свои 10 минут играл не хуже ,чем Дзюбиньо

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 августа 2015, 23:24

      Маску пострашнее выбирай, Тёма! )))

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      Рейтинг: +35

      kinderpingui 1 августа 2015, 23:13

      Не велика потеря будет

      0
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      Рейтинг: +107

      Летов > kinderpingui 2 августа 2015, 03:09

      кю

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