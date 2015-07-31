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    «Тоттенхэм» сделал официальное предложение по Ярмоленко

    Английский «Тоттенхэм» отправил в киевское «Динамо» факс с предложением о приобретении полузащитника украинцев Андрея Ярмоленко, сообщает matchday.ua. Представители Туманного Альбиона готовы отдать за игрока 15 миллионов евро.
    Ранее желание заполучить хавбека изъявлял «Сток Сити», предлагавший на 5 миллионов евро, но президент «Динамо» Игорь Суркис ответил отказом, так как хочет отдать Ярмоленко в топ-клуб. «Гончары» даже приезжали в Киев на переговоры.

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    Источник: Matchday.ua

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    31.07.2015 19:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 4 августа 2015, 17:55

      Постанова

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      Рейтинг: +108

      Axidan 1 августа 2015, 22:50

      Для него это отличный вариант! Нужно говорить с президентом, срочно!

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 1 августа 2015, 06:45

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      Рейтинг: +392

      juventus186 1 августа 2015, 06:43

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      Рейтинг: +392

      juventus186 1 августа 2015, 06:18

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 31 июля 2015, 23:47

      Ярмоленко был бы прекрасным вариантом.
      Скорость, техника, моторность все при нем. )

      1
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      Рейтинг: +41

      skiros 31 июля 2015, 21:51

      Павлюченко был, не научились?))

      -2
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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > skiros 31 июля 2015, 23:10

      Павлюченко - трутень.

      1
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 31 июля 2015, 21:31

      В первую половину лета о Коноплянке были новости через день, теперь про Ярмолу.

      0
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      Рейтинг: +10

      vasyantchek 31 июля 2015, 20:41

      Неплохой вариант, кстати)

      0
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      Рейтинг: +10

      vasyantchek 31 июля 2015, 20:41

      Неплохой вариант, кстати)

      0
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