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    «Абердин» налетал 11000 км на матч с «Кайратом» и обратно

    Шотландский "Абердин" установил рекорд еврокубковых турниров по преодоленному расстоянию. Британской команде пришлось преодолеть в общей сложности почти 11 000 километров, чтобы слетать на матч в Казахстан против «Кайрата» и обратно. Чартер обошелся команде в 200 тыс фунтов (285 тысяч евро).


    В чемпионате Шотландии футболисты ездят на выездные встречи автобусом. В прошлом сезоне, например, самой дальней была поездка в Килмарнок -140 миль.

    Через неделю совладельцем рекорда станет "Кайрат", которому 6 августа предстоит ответный поединок в Абердине.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 13:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      ШкендербеуЧоп49 1 августа 2015, 04:36

      а еще Платини говорит что вот УЕФА вся такая хорошая, а у самих изъянов достаточно. так делать жеребьевку, чтобы на казахстанскую команду выпадал клуб из по сути самого запада Европы - это глупость. про остальное молчу.

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 31 июля 2015, 18:25

      ...а сколько Кайрат налетал??? То-тоже.

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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:18

      спам

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      Рейтинг: +1055

      3ton 31 июля 2015, 17:52

      так разок слетать и можно банкротом стать )))
      Был давно матч в Швейцарии или где-то так , так наш Днепр на автобусе поехал и еще через сложный перевал ( коф. самой высокой сложности ) , так там апупели , как он его проехал.
      Пффф , 11тыс. км , наши бы на автобусе спокойно поехали за неделю до матча
      сколько бы впечатлений осталось от поездки

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 31 июля 2015, 17:04

      От Калиниграда до Владивостока и обратно будет побольше.

      1
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 31 июля 2015, 15:53

      Казахстан же Азия, как может играть в ЛЕ?
      Вообще-то принято так, восточнее Каспийского моря - это уже бесспорно Азия.

      1
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      Рейтинг: +11

      dauren amirkhanov > FRZZ 31 июля 2015, 16:13

      учи географию, садись два

      2
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      Рейтинг: +588

      Sergil 31 июля 2015, 15:21

      Они еще с лучем энергией не играли...

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      Рейтинг: +14

      olzhyk 31 июля 2015, 14:43

      Наши победили, а Бауыржан Исламхан (к, наш Месси) забил супер гол ! ! !

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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА > olzhyk 31 июля 2015, 16:01

      У ВАС ЕСТЬ МЕССИ?АХАХХА

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      Рейтинг: +154

      Azenkur 31 июля 2015, 14:25

      Я б не полетел, в 3.14зду этот кайрат...

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 31 июля 2015, 14:20

      Сплошное разорение.

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