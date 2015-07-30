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    Грозный: «Тактика против «Шахтера»? Мне б 11 человек собрать»

    Главный тренер ужгородской «Говерлы» Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего матча УПЛ против донецкого «Шахтера».
    «Не буду лукавить, никаких тактических заготовок нет. Мне бы 11 человек на матч собрать! Нужно еще восстановить травмированных. Плюс важно не получить мешок голов. Потому что возить нас будут прилично. «Шахтер» выигрывает все поединки: и Суперкубок, и матчи чемпионата. «Волынь» обыграли 4:1 в Луцке. Так там классная команда, с опытнейшими игроками. Будет чрезвычайно сложно. Ребята и так сделали подвиг в этих двух матчах. Я не расстроюсь результату с любым счетом. Мы реально понимаем, что надо будет отойти к своей штрафной и играть от обороны. Алекс Тейшейра и компания любую оборону загонят, нет смысла бегать с шашкой наголо. Я думаю, что они пройдут «Фенербахче», искренне желаю им успеха. «Шахтер» — классная команда. Несмотря на потерю лидеров, у них есть достойная замена. Я не нервничаю, повозят они нас, но мы у них поучимся», - приводит слова специалиста matchday.ua.

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    Источник: Matchday.ua

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    30.07.2015 17:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:16

      держитесь как-то!

      0
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      Рейтинг: +20

      DaleDK 30 июля 2015, 23:49

      Прравильно! )
      Проблемы надо решать по мере их поступления: сначала 11 рыл набрать, потом тактику придумать )

      0
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      Рейтинг: +12

      CSKA69 30 июля 2015, 22:09

      Истинные слова главного тренера, сразу видно, верит в свою команду

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 19:19

      Пусть бойцов "Айдара" позовёт

      -1
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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 30 июля 2015, 18:42

      У Говерлы - Гов.тренер.
      Может только жаловаться и всякий бред нести.

      1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 30 июля 2015, 18:28

      да ладно, в Мукачево можно больше 11 человек найти, желающих побегать по минному полю.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      fenomeno9 30 июля 2015, 18:02

      только автобус, только вперед!

      0
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      Рейтинг: +5

      antoniooo 30 июля 2015, 17:58

      Трезво шансы оценил :)

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 30 июля 2015, 17:48

      Только на Украине в Премьер-Лиге может играть клуб, на сто процентов состоящий из арендованных игроков. Рахитный чемпионат.

      А Грозный там лезгинку ещё не танцевал?

      4
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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson > Adler angriff 30 июля 2015, 18:08

      После поражения от шахтера станцует

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      Рейтинг: +108

      Axidan > Adler angriff 31 июля 2015, 00:07

      уважаемый, смотрите ТРЕЗВО на вещи. благо, что там вообще в этом году этот самый чемпионат проводят. только за это им можно сказать спасибо. война, братец, это вам не шутки.

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 30 июля 2015, 17:47

      Зато Халк есть!

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