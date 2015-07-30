Грозный: «Тактика против «Шахтера»? Мне б 11 человек собрать»

держитесь как-то!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
держитесь как-то!
Прравильно! )
Проблемы надо решать по мере их поступления: сначала 11 рыл набрать, потом тактику придумать )
Истинные слова главного тренера, сразу видно, верит в свою команду
У Говерлы - Гов.тренер.
Может только жаловаться и всякий бред нести.
да ладно, в Мукачево можно больше 11 человек найти, желающих побегать по минному полю.
только автобус, только вперед!
Трезво шансы оценил :)
Только на Украине в Премьер-Лиге может играть клуб, на сто процентов состоящий из арендованных игроков. Рахитный чемпионат.
А Грозный там лезгинку ещё не танцевал?
После поражения от шахтера станцует
уважаемый, смотрите ТРЕЗВО на вещи. благо, что там вообще в этом году этот самый чемпионат проводят. только за это им можно сказать спасибо. война, братец, это вам не шутки.