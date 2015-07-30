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    Лепехин: «Рубин» вряд ли способен победить «Штурм»

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепехин поделился своими ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и казанским «Рубином», сообщает Rusfootball.info.
    «Казанский клуб, откровенно говоря, не впечатляет на старте чемпионата. Проиграли все, что только можно. Поражение от ЦСКА еще куда не шло, армейцы – серьезный соперник, но на своем поле уступить «Амкару» - это нонсенс. Сомневаюсь, что за несколько дней тренерский штаб «Рубина» кардинально смог изменить построение игры в обороне. «Штурм» - не европейский топ-клуб, но и не легкая добыча. Команда довольно ровная и сыгранная, которая может обыграть кого угодно на родном стадионе. В нынешнем своем состоянии «Рубин» вряд ли способен победить австрийцев, и ждать от казанцев подвига не стоит», - сказал эксперт.

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    Источник: Rusfootball.info

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    30.07.2015 15:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 07:34

      да легко!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 19:58

      Очередной горе-эксперт

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      Рейтинг: +13

      vf123 30 июля 2015, 19:26

      Если Рыжиков в форме, то у Рубина есть шанс

      1
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      Рейтинг: +51

      комиссар Ж 30 июля 2015, 17:42

      Рубин и осенью тяжело начинал....зато потом всем хватило !!! Ребята больше нагружались физически, дольше отходят. Так что не боись,Лепёхин.Прорвёмся !

      0
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      Рейтинг: +67

      Elves 30 июля 2015, 16:36

      Еще один "эксперт"?

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 30 июля 2015, 16:18

      я думаю рубин как минимум не проиграет

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 30 июля 2015, 16:17

      Чемп это одно, а ЛЕ это другое! Вспомните Анжи два года назад, в чемпе были последними, а в ЛЕ до 1/8 дошли!

      0
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      Рейтинг: +10

      chelbis 30 июля 2015, 16:11

      Батэ выигрывал. Значит и Рубин выйграет

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2015, 15:55

      Уже начинает складываться впечатление от "Бомбардира". Уже то, что новостников набрали по объявлению, напрягает. За два дня, явно прослеживается направление - больше визгу про Великий зенит.
      Боюсь, что многие уйдут отсюда.

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      Рейтинг: +430

      andr2112 > REDWHITE_ 30 июля 2015, 16:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      .....к себе в св.....ник)

      -5
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      Рейтинг: +146

      Serjinho > REDWHITE_ 30 июля 2015, 19:20

      ну так с лига-тв контракт уже есть, а там, как известно, у великого зенита есть собственный великий комментатор, вот и тут будут. политика страны не обсуждается

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > REDWHITE_ 30 июля 2015, 19:21

      тут, собственно, и раньше банили за любое неположительное высказывание в отношении газовой гордости страны

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