Лепехин: «Рубин» вряд ли способен победить «Штурм»

да легко!
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да легко!
Если Рыжиков в форме, то у Рубина есть шанс
Рубин и осенью тяжело начинал....зато потом всем хватило !!! Ребята больше нагружались физически, дольше отходят. Так что не боись,Лепёхин.Прорвёмся !
Еще один "эксперт"?
я думаю рубин как минимум не проиграет
Чемп это одно, а ЛЕ это другое! Вспомните Анжи два года назад, в чемпе были последними, а в ЛЕ до 1/8 дошли!
Батэ выигрывал. Значит и Рубин выйграет
Уже начинает складываться впечатление от "Бомбардира". Уже то, что новостников набрали по объявлению, напрягает. За два дня, явно прослеживается направление - больше визгу про Великий зенит.
Боюсь, что многие уйдут отсюда.