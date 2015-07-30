Дерлис Гонсалес сегодня подпишет контракт с киевским «Динамо»

21-летний атакующий полузащитник "Базеля" Дерлис Гонсалес сегодня подпишет с киевлянами пятилетний контракт.Парагваец вчера до вечера проходил в Киеве углубленное медобследование.



Микроповреждение бедра, из-за которого Гонсалес не тренировался в последнее время, тревоги в киевском клубе, судя по всему, не вызывает. Но можно предположить, что сразу присоединиться к новой команде полузащитник не сможет, потребуется определенное время для набора физических кондиций.



По данным СМИ, «Динамо» заплатит «Базелю» за трансфер Гонсалеса 14 млн долларов.