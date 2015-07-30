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    Дерлис Гонсалес сегодня подпишет контракт с киевским «Динамо»

    21-летний атакующий полузащитник "Базеля" Дерлис Гонсалес сегодня подпишет с киевлянами пятилетний контракт.Парагваец вчера до вечера проходил в Киеве углубленное медобследование.


    Микроповреждение бедра, из-за которого Гонсалес не тренировался в последнее время, тревоги в киевском клубе, судя по всему, не вызывает. Но можно предположить, что сразу присоединиться к новой команде полузащитник не сможет, потребуется определенное время для набора физических кондиций.

    По данным СМИ, «Динамо» заплатит «Базелю» за трансфер Гонсалеса 14 млн долларов.
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    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    30.07.2015 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      смещной 30 июля 2015, 11:43

      По-моему очень сильная переплата

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