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    «Болонья» включилась в гонку за Балотелли

    Спортивный директор "Болоньи" сообщил, что новичок Серии А не прочь подписать итальянского форварда "Ливерпуля" Марио Балотелли. Ранее интерес к Балотелли приписывали "Сампдории".

    "Мы готовы подписать Балотелли за разумную цену, однако должны уважать финансовые возможности. Если "Болонья" все же подпишет Марио, он будет мотивирован выступать хорошо", - рассказал представитель клуба.

    Напомним, "Ливерпуль" готов расстаться с Балотелли и оценил того в 10 миллионов евро.

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    Источник: Corrieredellosport

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    29.07.2015 17:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      Gerard87 30 июля 2015, 09:10

      да отдайте хоть за 5 млн на.уй он не нужен

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:48

      Докатился супер Марио...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Katl 29 июля 2015, 21:03

      Как раз команда для этого Марио

      0
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр 29 июля 2015, 20:30

      Зря это в данный момент не командный игрок а футбол командная игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 29 июля 2015, 18:25

      Из-за своего характера он уже 10 лямов стоит!

      0
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:48

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +35

      бомбардирр > qasi35 29 июля 2015, 20:35

      Слыш гаси не пиши ни чего ты не формат тусуйся на стороне со своими сайтами

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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 29 июля 2015, 17:47

      до чего Марио докатился(((

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