«Болонья» включилась в гонку за Балотелли

Спортивный директор "Болоньи" сообщил, что новичок Серии А не прочь подписать итальянского форварда "Ливерпуля" Марио Балотелли. Ранее интерес к Балотелли приписывали "Сампдории".



"Мы готовы подписать Балотелли за разумную цену, однако должны уважать финансовые возможности. Если "Болонья" все же подпишет Марио, он будет мотивирован выступать хорошо", - рассказал представитель клуба.



Напомним, "Ливерпуль" готов расстаться с Балотелли и оценил того в 10 миллионов евро.



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