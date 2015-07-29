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    «Реал» намерен приобрести Вальехо

    "Реал" близок к подписанию контракта с защитником "Сарагосы" Хесусом Вальехо, сообщает источник.

    В приобретении капитана юношеской сборной Испании заинтересован главный тренер мадридцев Рафаэль Бенитес. Ранее в испанских СМИ сообщалось, что соглашение заключено, однако представители игрока не подтвердили эту информацию. По их словам, Вальехо может стать игроком "Реала" на этой неделе. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро.

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    Источник: AS

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    29.07.2015 09:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:37

      Узнаю вкусы Бенитеса...

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    • ...
      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:15

      я рассылаю спам, я дурачок

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