«Милан» отказался продавать Ньянга «Ньюкаслу»

Английский «Ньюкасл» направил конкретное предложение в итальянский «Милан» о приобретении нападающего команды М'Байе Ньянга. «Сороки» намеревались заплатить за футболиста чуть меньше 7-и миллионов евро, сообщает calciomercato. Однако итальянцы отвергли запрос.





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