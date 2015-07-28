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    «Милан» отказался продавать Ньянга «Ньюкаслу»

    Английский «Ньюкасл» направил конкретное предложение в итальянский «Милан» о приобретении нападающего команды М'Байе Ньянга. «Сороки» намеревались заплатить за футболиста чуть меньше 7-и миллионов евро, сообщает calciomercato. Однако итальянцы отвергли запрос.
    Добавим, что вторую половину минувшей кампании африканец провел в аренде в «Дженоа».

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    28.07.2015 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:00

      Ньянгу пора бороться за место в основе.

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