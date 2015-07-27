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    «Ювентус» не продал Ислу в «Севилью»

    Туринский «Ювентус» отказался продавать своего полузащитника Маурисио Ислу в испанскую «Севилью». Вето на трансфер наложил лично главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, который рассчитывает на чилийца в будущем сезоне.
    В минувшей кампании футболист выступал на правах аренды за английский КПР, который вылетел в Чемпоншип.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    27.07.2015 08:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 06:07

      На лавку посадит, рядом....

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 21:30

      И что теперь будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Arhive 27 июля 2015, 19:56

      ему видней..

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      Рейтинг: +30

      Forza Kir 27 июля 2015, 19:46

      Ну и зря....

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 27 июля 2015, 09:06

      Жалко. Хороший игрок.

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