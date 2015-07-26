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    УПЛ. «Александрия» и «Днепр» одержали первые победы

    Состоялись очередные матчи 2-го тура чемпионата Украины.
    26 июля. Александрия. Стадион «Ника»
    Александрия - Металлург (Запорожье) - 1:0 (1:0)
    Голы: 1:0 - Пономарь, 4.
    26 июля. Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена»
    Днепр (Днепропетровск) - Черноморец (Одесса) - 4:2 (0:1)
    Голы: 0:1 - Калитвинцев, 24; 0:2 - Хочолава. 51; 1:2 - Ротань, 63; 2:2 - Безус, 71; 3:2 - Калинич, 78; 4:2 - Калинич, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 21:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 27 июля 2015, 19:57

      Как днепровское бей-беги дошло до финала ЛЕ - уму непостижимо.

      0
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 26 июля 2015, 23:45

      Днепр - Черноморец, просто сумашедший по интриге и накалу, матч.
      Александрия - Металлург, обидно за запорожцев, не понятное с командой творится, но Александрия молодцы, после 3-х лет без высшей лиги, на желании и самоотдаче получили результат.

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      Рейтинг: +399

      kella 26 июля 2015, 21:31

      Днепр с победой!

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