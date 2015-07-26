Данилкин: «Во втором тайме «Динамо» расслабилось»

плоховато
Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин поделился комментарием по итогам субботнего матча второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).
«Во втором тайме мы немного расслабились, так как в первом слишком легко все складывалось. Что сказал наш главный тренер Андрей Кобелев? Не буду говорить о нашем разговоре в раздевалке. Тренер меня поддержал. Сказал, что все бывает», - поведал игрок.
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