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    Данилкин: «Во втором тайме «Динамо» расслабилось»

    Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин поделился комментарием по итогам субботнего матча второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).
    «Во втором тайме мы немного расслабились, так как в первом слишком легко все складывалось. Что сказал наш главный тренер Андрей Кобелев? Не буду говорить о нашем разговоре в раздевалке. Тренер меня поддержал. Сказал, что все бывает», - поведал игрок.

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    Источник: Р-Спорт

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    26.07.2015 01:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:51

      плоховато

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц 26 июля 2015, 12:29

      Расслабляться надо в сауне с девками, а на поле надо играть. Неужели динамовцы об этом не знали?

      0
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      Рейтинг: +47

      Gotlib 26 июля 2015, 11:57

      Проводниц надо гасить!

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 26 июля 2015, 11:41

      Ещё и не напрягались, а уже расслабились...

      0
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      Рейтинг: +55

      Хавбэк 26 июля 2015, 05:53

      Динамо вы просто нулевые! С Кобелевым будет хуже чем со Стасиком, вот увидите!

      0
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 26 июля 2015, 01:50

      А кто бубновых будет валить? Я с желторотиками? (с)ВБИОС

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