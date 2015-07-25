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    Платини: «Хотел бы помолодеть и сыграть на ЧМ-2018 в России»

    Президент УЕФА француз Мишель Платини заявил, что хотел бы снова стать футболистом, чтобы принять участие в чемпионате мира 2018 года. Об этом президент УЕФА сказал на семинаре ФИФА, который прошел в Санкт-Петербурге в преддверии предварительной жеребьевки мирового первенства.

    «Мне хотелось бы помолодеть на 30 лет, пройти отборочные матчи и сыграть на чемпионате мира в России.Подарите нам незабываемые эмоции, заставьте нас мечтать!", - сказал Платини.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 13:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:23

      Сядет в кресло главы ФИФА и помолодеет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 25 июля 2015, 19:39

      Мишель, подарим!

      0
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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 25 июля 2015, 17:08

      Будут тебе эмоции Миша.Будут!!!

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