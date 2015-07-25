Тони: «С большим энтузиазмом готовлюсь к предстоящему сезону»

Нападающий «Вероны» Лука Тони, ставший лучшим бомбардиром Серии А минувшего сезона (вместе с Мауро Икарди), поделился ожиданиями от старта чемпионата.



«Я готовлюсь к предстоящему сезону с большим энтузиазмом, – приводит Tmw слова Тони. – Хочу получать удовольствие на поле. Сейчас все наши занятия сводятся лишь к беговым упражнениям, поэтому с нетерпением жду первого матча.



Сборная? Мне ни разу не звонили, поэтому не думаю, что на меня рассчитывают».



Тони продлил контракт с "Вероной".





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