Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тони: «С большим энтузиазмом готовлюсь к предстоящему сезону»

    Нападающий «Вероны» Лука Тони, ставший лучшим бомбардиром Серии А минувшего сезона (вместе с Мауро Икарди), поделился ожиданиями от старта чемпионата.

    «Я готовлюсь к предстоящему сезону с большим энтузиазмом, – приводит Tmw слова Тони. – Хочу получать удовольствие на поле. Сейчас все наши занятия сводятся лишь к беговым упражнениям, поэтому с нетерпением жду первого матча.

    Сборная? Мне ни разу не звонили, поэтому не думаю, что на меня рассчитывают».

    Тони продлил контракт с "Вероной".


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 09:44
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 25 июля 2015, 23:11

      Лучше бы чавой то про Сапогова…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Lokobol37 25 июля 2015, 17:08

      Красапета!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 14:17

      Тони умеет забивать, мяч постоянно прилипает к его бутсам, а отлипает уже когда влетает в сетку соперника. Напомните сколько он голов забил в этом сезоне, просто цифры не укладываются в голове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 25 июля 2015, 11:39

      Тони крут. Ветеран даст фору любому напу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      нoГГано 25 июля 2015, 10:41

      38 лет...
      Кто ещё в таком возрасте сможет стать лучшим бомбардом в чемпе ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      invite yupi 25 июля 2015, 10:20

      Старый сильно удивил в этом году.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 10:14

      Молодец ветеран! Пример для молодых

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 10:05

      А есть ли энтузиазм у нового сезона в отношении Тони?..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11