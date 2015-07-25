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    «Шальке» предложил «Эмполи» 4 млн евро за Хисая

    «Шальке» и «Эмполи» ведут диалог по поводу трансфера защитника Эльсеида Хисая. Как сообщает Sport Mediaset, гельзенкирхенцы предложили за 21-летнего албанца четыре миллиона евро, в то время как итальянский клуб хочет за него получить не меньше шести. Отметим, что Хисай также входит в сферу интересов «Наполи».

    В минувшем сезоне Хисай провел 36 матчей в чемпионате Италии, сделав 2 результативные передачи.

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 08:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 25 июля 2015, 11:42

      У кобальтовых бабло имеется, так что подкинуть ещё два ляма не проблема для них)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 10:47

      Перспективный албанец?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:53

      Ничего не знаю про него.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > nahan 25 июля 2015, 10:48

      Ну и хорошо

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