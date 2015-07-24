Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко — одна из самых влиятельных персон мирового футбола по версии ESPN

    Информационное агентство ESPN опубликовало список 50-и самых влиятельных персон мирового футбола. Место там нашлось и российскому Министру спорта Виталию Мутко, который в сентябре, по всей вероятности, станет еще и президентом Российского футбольного союза. В рейтинге наш соотечественник занял 35-е место.
    «Этот человек внес наибольший вклад в то, что Россия получила право проводить Чемпионат мира. Мутко — глаза и уши президента страны. Если он будет избран президентом РФС, то его связи с крупными компаниями помогут улучшить финансовое положение организации, долги которого примерно 25 миллионов долларов», - пишут британцы.
    Первое место в списке занял президент УЕФА Мишель Платини, второе — португальский агент Жорже Мендеш, третье — исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      прево 25 июля 2015, 09:13

      из мотористов в министры
      май хат(ы),"ванкуверские булочки" с цыганами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:38

      Один из мутил мирового футбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:18

      по воровству!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 25 июля 2015, 02:17

      а на что он влияет этот китайский болванчик? милер сказал 6+5 и это чучело тут же закивало...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      AlexKein 25 июля 2015, 01:06

      Поздравляю хитрого цыганского головастика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      DAD81 25 июля 2015, 00:47

      Конгратьюлэйшенс ему и чмоки-чмоки! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 25 июля 2015, 00:10

      Мое мнение надо умело руководить в своем министерстве,быть порядочным и честным человеком и не делать вид что он способен исправить все возникающие просчеты в федерациях!Сейчас футбол,а что будет потом? Под свое имя легче найти богатого спонсора! Неужели он никогда не признает свои ошибки настоящие а...не просчетах английского?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 23:35

      Опричник Мутко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      FIFA2 24 июля 2015, 23:29

      ...у критиков Мутко когнитивный диссонанс сейчас начнётся.Стебали,стебали его,а тут рупор пропаганды самого Капитолия такие респекты публикует!Цэ ж зрада!!!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      mphuZ 24 июля 2015, 23:24

      На 1 и 2 самые известные футбольные шавки-коррупционеры =)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11