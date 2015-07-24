Мутко — одна из самых влиятельных персон мирового футбола по версии ESPN

из мотористов в министры
май хат(ы),"ванкуверские булочки" с цыганами
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из мотористов в министры
май хат(ы),"ванкуверские булочки" с цыганами
Один из мутил мирового футбола...
по воровству!
а на что он влияет этот китайский болванчик? милер сказал 6+5 и это чучело тут же закивало...
Поздравляю хитрого цыганского головастика
Конгратьюлэйшенс ему и чмоки-чмоки! )))
Мое мнение надо умело руководить в своем министерстве,быть порядочным и честным человеком и не делать вид что он способен исправить все возникающие просчеты в федерациях!Сейчас футбол,а что будет потом? Под свое имя легче найти богатого спонсора! Неужели он никогда не признает свои ошибки настоящие а...не просчетах английского?
...у критиков Мутко когнитивный диссонанс сейчас начнётся.Стебали,стебали его,а тут рупор пропаганды самого Капитолия такие респекты публикует!Цэ ж зрада!!!...
На 1 и 2 самые известные футбольные шавки-коррупционеры =)