Мутко — одна из самых влиятельных персон мирового футбола по версии ESPN

Информационное агентство ESPN опубликовало список 50-и самых влиятельных персон мирового футбола. Место там нашлось и российскому Министру спорта Виталию Мутко, который в сентябре, по всей вероятности, станет еще и президентом Российского футбольного союза. В рейтинге наш соотечественник занял 35-е место.

«Этот человек внес наибольший вклад в то, что Россия получила право проводить Чемпионат мира. Мутко — глаза и уши президента страны. Если он будет избран президентом РФС, то его связи с крупными компаниями помогут улучшить финансовое положение организации, долги которого примерно 25 миллионов долларов», - пишут британцы.