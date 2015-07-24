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    Педро настаивает на уходе из «Барселоны»

    Руководство «Барселоны» начало переговоры с «Манчестер Юнайтед» на предмет перехода нападающего Педро Родригеса в стан английской команды. Футболист настаивает на своем уходе из клуба.
    На футболиста претендовали «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но именно манкунианцы предложили наилучшие условия. В данный момент «Барселона» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед». Сам Педро начал вести переговоры с английским клубом раньше, и, как утверждали представители его ближайшего окружения, они продвигались достаточно успешно.
    Ранее сообщалось, что каталонцы согласны отпустить футболиста за 30 млн евро.

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    Источник: Marca

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    24.07.2015 13:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:12

      Неплохо наварятся на Педриле...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 24 июля 2015, 16:48

      Не пережил приход Энрике. Ну ладно что.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 24 июля 2015, 16:12

      Выпадает из игры под руководством Лучо. Надо отпускать.

      0
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 24 июля 2015, 13:51

      наконец-то захотел почувствовать себя мужиком

      -1
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 24 июля 2015, 14:28

      он вроде не за маргариновый мешок играет

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