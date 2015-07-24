Педро настаивает на уходе из «Барселоны»

Неплохо наварятся на Педриле...
Руководство «Барселоны» начало переговоры с «Манчестер Юнайтед» на предмет перехода нападающего Педро Родригеса в стан английской команды. Футболист настаивает на своем уходе из клуба.
На футболиста претендовали «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но именно манкунианцы предложили наилучшие условия. В данный момент «Барселона» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед». Сам Педро начал вести переговоры с английским клубом раньше, и, как утверждали представители его ближайшего окружения, они продвигались достаточно успешно.
Ранее сообщалось, что каталонцы согласны отпустить футболиста за 30 млн евро.
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