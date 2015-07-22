Куарежма снова будет играть за «Бешикташ»

Помнится его сравнивали с великим Роналду.
Хотя у них и стиль игры похож,и в то время не сильно он уступал Роналду по технике и дриблингу. Только стабильности не было.
Португальский нападающий Рикардо Куарежма продолжит карьеру в турецком «Бешикташе». Накануне бывший футболист «Порту» прибыл в Стамбул для подписания контракта.
Игрок уже выступал за стамбульцев с 2010-го по 2012-й год.
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