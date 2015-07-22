Куарежма снова будет играть за «Бешикташ»

Португальский нападающий Рикардо Куарежма продолжит карьеру в турецком «Бешикташе». Накануне бывший футболист «Порту» прибыл в Стамбул для подписания контракта.





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