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    Куарежма снова будет играть за «Бешикташ»

    Португальский нападающий Рикардо Куарежма продолжит карьеру в турецком «Бешикташе». Накануне бывший футболист «Порту» прибыл в Стамбул для подписания контракта.
    Игрок уже выступал за стамбульцев с 2010-го по 2012-й год.

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    Источник: Twitter

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    22.07.2015 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 22 июля 2015, 15:35

      Помнится его сравнивали с великим Роналду.
      Хотя у них и стиль игры похож,и в то время не сильно он уступал Роналду по технике и дриблингу. Только стабильности не было.

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