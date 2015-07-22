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    Генпродюсером нового спортивного канала станет Тина Канделаки

    Как стало известно источнику, занимать должность генерального продюсера на новом спортивном федеральном канале «Матч ТВ» будет известная телеведущая Тина Канделаки. Также она будет заместителем генерального директора объединенной спортивной редакции. Напомним, что этот телеканал создается по поручению президента России Владимира Путина на базе ныне существующего «Россия-2». Канделаки будет отвечать за программное наполнение, сетку вещания.
    Телеведущая в разное время была лицом таких программ, как «Самый умный» (СТС), «Две звезды» (Первый канал) и др.

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    Источник: Коммерсант

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    22.07.2015 07:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      heA 22 июля 2015, 13:10

      А ее манделаки ?)

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 12:36

      по Россия-2 смотрели боевики, а теперь с Кандалаки будем смотреть киркорова и К!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 22 июля 2015, 12:20

      Да там думать не надо. Будут сплошняком матчи футбольные показывать и рекламу и всё. надеюсь её мы там и не увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 22 июля 2015, 11:38

      Комментировать будет Малахов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 11:31

      ум естно насторожиться!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 22 июля 2015, 11:14

      Если это ген.продюссер, то пропал канал еще не выпустив ни одной передачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ALITRAMP 22 июля 2015, 10:51

      мда....больше сказать нечего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Maskland 22 июля 2015, 10:51

      ну всё, приплыли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 10:47

      Миша Саакашвили тут ни причём, поверьте...

      1
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      Рейтинг: +11

      FANATIX 22 июля 2015, 10:45

      Маразм((((

      1
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