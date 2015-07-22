Генпродюсером нового спортивного канала станет Тина Канделаки

Как стало известно источнику, занимать должность генерального продюсера на новом спортивном федеральном канале «Матч ТВ» будет известная телеведущая Тина Канделаки. Также она будет заместителем генерального директора объединенной спортивной редакции. Напомним, что этот телеканал создается по поручению президента России Владимира Путина на базе ныне существующего «Россия-2». Канделаки будет отвечать за программное наполнение, сетку вещания.





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