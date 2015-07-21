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    Аллан стал игроком «Наполи»

    "Наполи" подписал контракт с полузащитником Алланом, который ранее выступал в "Удинезе", информирует пресс-служба команды.

    Представители клубов вели переговоры на протяжении нескольких недель по поводу бразильца. Футболист прибыл в Неаполь прошлой ночью.

    24-летний хавбек стал третьим крупным подписанием сезона для "Наполи". Ранее "партенопейцы" заключили соглашения с вратарем Пепе Рейной и полузащитником Мирко Вальдифьори.



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    Источник: ФК «Наполи»

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    21.07.2015 18:19
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Robbaggio 21 июля 2015, 22:23

      Судя по фото, взяли садовником)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 21 июля 2015, 20:22

      Дорогое удовольствие!
      Неаполитанцы выплатят удинцам 12 миллионов евро, отдадут права на защитника Мигеля Бритоса и на два года в аренду отдадут форварда Дувана Сапату.

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