Аллан стал игроком «Наполи»

"Наполи" подписал контракт с полузащитником Алланом, который ранее выступал в "Удинезе", информирует пресс-служба команды.



Представители клубов вели переговоры на протяжении нескольких недель по поводу бразильца. Футболист прибыл в Неаполь прошлой ночью.



24-летний хавбек стал третьим крупным подписанием сезона для "Наполи". Ранее "партенопейцы" заключили соглашения с вратарем Пепе Рейной и полузащитником Мирко Вальдифьори.





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