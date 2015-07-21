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    Траппатони рекомендует «Ювентусу» купить Гетце

    Известный итальянский тренер Джованни Траппатони советует туринскому «Ювентусу» заполучить игрока немецкой «Баварии» Марио Гетце.
    «Этот футболист умеет все. Он может прорывать оборону, играть на фланге, забивать голы. Но надо понимать, что с тактической точки зрения в Италии действовать сложнее, чем в Германии», - заявил Траппатони.
    СМИ в последнее время активно сватают Гетце в стан «старой синьоры».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    21.07.2015 11:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июля 2015, 16:21

      Хорошее предложение, вопрос отпустит ли Бавария, и за сколько

      0
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      Рейтинг: +293

      1897 21 июля 2015, 14:16

      Нужно было Видаля так просто не продавать,а запросить обмен футболистами с доплатой со стороны Ювентуса.

      0
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      Рейтинг: +112

      Dark_Soul > 1897 21 июля 2015, 17:31

      Дело в том, что Артуро сам захотел уйти.

      0
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      Рейтинг: +90

      A n d r e i 21 июля 2015, 13:14

      Надеюсь, что не уйдет из Баварии. Хотя от нашего лысого тренера всего можно ожидать.

      0
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 12:07

      неее...Гетце должен стать легендой Баварии...Юве уже и так хорошо скупилась на ТО!!!

      1
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      Рейтинг: +894

      Ахад 21 июля 2015, 11:57

      $о$ите )(уй

      -2
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      Рейтинг: +22

      ballak144 > Ахад 21 июля 2015, 17:41

      я слышал, что это ты делаешь у своего супруга!

      1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 11:36

      хватит уже.басти продали.остальные остаются.

      0
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      Рейтинг: +94

      Mara 21 июля 2015, 11:33

      Да купили бы уже, если бы Бавария продала.

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