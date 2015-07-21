Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Ярмоленко будет только дешеветь»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в ближайшее время футболисты Чемпионата Украина будут значительно падать в цене.
    «Чтобы украинские футболисты подскочили в цене, должен вырасти уровень чемпионата. А этого в ближайшее время не произойдет. Поэтому тот же Андрей Ярмоленко скорее будет только дешеветь. Чтобы ситуацию хоть как-то переломить, как минимум нужно отменить лимит на легионеров, не говоря уже о налоге на иностранцев. Ведь легионеров и так почти не осталось, особенно если говорить о футболистах топ-уровня. Как можно говорить о прибыли на трансферном рынке, если продавать почти некого?», - сказал Селюк.
    Напомним, что Ярмоленко всерьез интересуется английский «Сток Сити».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 21 июля 2015, 16:56

      Ну так и есть. Чемп Украины, точнее, его уровень в целом, ниже, чем был даже года 2-3 назад. Хотя за счет нескольких команд в таблице коэффициентов будем держаться на плаву.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 12:31

      да, рынок упадёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 12:19

      уровень чемпа там упадет точно без сильных легов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 12:00

      Та он и так больше 12 000 000 не стоит!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11