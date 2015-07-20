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    Али бин Аль-Хусейн: «Блаттер должен уйти сейчас»

    Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает, что Зепп Блаттер должен немедленно покинуть пост главы организации, а не дожидаться внеочередного конгресса.


    Сегодня в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоится внеочередное заседание исполкома, главной темой которого станет определение даты выборов президента федерации.

    «Решение об отставке Блаттера не может быть отложено на более поздний срок. Он должен уйти сейчас», – цитирует Аль-Хусейна AP.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 11:20
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 19:13

      дедушка-то цепкий!

      0
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      Рейтинг: +65

      a3r3v3 20 июля 2015, 16:39

      Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает....Вот когда и писать научится,тогда и поговорим

      1
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      Рейтинг: +63

      Hasselby 20 июля 2015, 16:19

      ухх как шкура то у него ходит, так и не терпится зад на высокое кресло посадить, от туда удобнее всего подлизывать пиндосам

      0
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      Рейтинг: +370

      Apsny 20 июля 2015, 15:57

      Али всякие и близко к футболу не должны быть допущены ибо для них спорт как игрушка, не понравится бросят.

      0
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      Рейтинг: +194

      l1l1 > Apsny 20 июля 2015, 16:36

      Прям как русских девушек))

      1
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      Рейтинг: +314

      spilo 20 июля 2015, 14:10

      Блаттер сопротивляется:)

      0
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 20 июля 2015, 13:39

      да оставьте вы его в покое

      1
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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 20 июля 2015, 13:15

      дедуган слишком жадный чтобы уйти быстро. еще не все выдоил.

      -1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 20 июля 2015, 11:34

      Блатер ДОЛЖЕН уйти, ха-ха. Как сказал один бывалый человек, "Всё что я должен, есть в Налоговом кодексе, а всё что не должен - в Уголовном. Остальное - на моё усмотрение".

      5
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      Рейтинг: +917

      Bаrsenоga 20 июля 2015, 11:32

      Мой месси король католонии но даже он не имеет права так резко высказыватся в адрес уважаемого блатера а тут какой то принц африканской республики нынешне молодое поколение совсем без совести.

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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG > Bаrsenоga 20 июля 2015, 11:46

      пфф.отличная шутка.

      0
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      Рейтинг: +130

      ermak6448 20 июля 2015, 11:31

      Ну Кто с такого кресла сам спрыгнет!?

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