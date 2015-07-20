Али бин Аль-Хусейн: «Блаттер должен уйти сейчас»

дедушка-то цепкий!
Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает, что Зепп Блаттер должен немедленно покинуть пост главы организации, а не дожидаться внеочередного конгресса.
Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает, что Зепп Блаттер должен немедленно покинуть пост главы организации, а не дожидаться внеочередного конгресса.
дедушка-то цепкий!
Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает....Вот когда и писать научится,тогда и поговорим
ухх как шкура то у него ходит, так и не терпится зад на высокое кресло посадить, от туда удобнее всего подлизывать пиндосам
Блаттер сопротивляется:)
да оставьте вы его в покое
дедуган слишком жадный чтобы уйти быстро. еще не все выдоил.
Блатер ДОЛЖЕН уйти, ха-ха. Как сказал один бывалый человек, "Всё что я должен, есть в Налоговом кодексе, а всё что не должен - в Уголовном. Остальное - на моё усмотрение".
Мой месси король католонии но даже он не имеет права так резко высказыватся в адрес уважаемого блатера а тут какой то принц африканской республики нынешне молодое поколение совсем без совести.
Ну Кто с такого кресла сам спрыгнет!?