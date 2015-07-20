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    «Барселона» не намерена продавать Бартру

    Руководство «Барселоны» не собирается продавать нынешним летом защитника Марка Бартру, интерес к которому проявлял «Наполи», сообщает Rai Sport.


    В минувшем сезоне 24-летний испанец провел в составе каталонской команды 25 матчей, забил один гол и сделал четыре результативных передачи. В его активе также есть две игры за сборную Испании.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 06:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 20 июля 2015, 11:57

      хренн вам а не Бартра ... Барса это ни рииал и всем дает шанс на прогрессивную игру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 10:24

      он никому и не нужен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 июля 2015, 08:43

      Отличная новость..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      myrzabek 20 июля 2015, 08:38

      отличный игрок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 08:16

      Правильно делают

      1
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      Рейтинг: +114

      neomessi 20 июля 2015, 07:15

      Зачем продавать, Маскерано не молодой Матье тоже.

      0
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      Рейтинг: +17

      ulanchik 20 июля 2015, 06:58

      Правильно, надо оставлять

      0
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