Кварцяный: «Нужно хотя бы Петю из Шепетовки»

Главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный после матча 1-тура УПЛ с полтавской "Ворсклой" рассказал о кадровых проблемах команды. Напомним, встреча завершилась вничью 1:1, причем полтавчане забили ответный гол в заключительной десятиминитке матча.





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"Такую игру можно было бы выиграть, а потом достучаться до инвесторов, мол, помогите, чтобы кого-нибудь дозаявить. Бразильца бы какого-нибудь или ганца. Не знаю, может, Петю из Шепетовки. Но усилить команду надо", - сказал Кварцяный.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.