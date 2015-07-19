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    Кварцяный: «Нужно хотя бы Петю из Шепетовки»

    Главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный после матча 1-тура УПЛ с полтавской "Ворсклой" рассказал о кадровых проблемах команды. Напомним, встреча завершилась вничью 1:1, причем полтавчане забили ответный гол в заключительной десятиминитке матча.

    "Такую игру можно было бы выиграть, а потом достучаться до инвесторов, мол, помогите, чтобы кого-нибудь дозаявить. Бразильца бы какого-нибудь или ганца. Не знаю, может, Петю из Шепетовки. Но усилить команду надо", - сказал Кварцяный.

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    Источник: UA-Футбол

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    19.07.2015 08:58
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +126

      VINTRA 19 июля 2015, 19:43

      Петя: хочу в Барсилону

      2
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 19 июля 2015, 18:39

      У Виталия с юмором все в порядке. Ему бы клуб по богаче. Он бы и ЛЧ выиграл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 июля 2015, 18:34

      И так у всех украинских клубов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      pif57 19 июля 2015, 17:24

      А вы набирайте футболистов, как мобилизуют ребят в ВСУ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 19 июля 2015, 16:32

      Кварц -педагог по образованию...но мочит иногда такое что капец))))

      1
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:21

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 19 июля 2015, 13:30

      Почему не Васю из Хацапетовки?).

      1
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 19 июля 2015, 13:27

      Юмор на уровне гудбоя.

      5
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      Рейтинг: +431

      brooks 19 июля 2015, 12:57

      Ещё один острый на язык после Гомулы) Весело там живётся на украине я посмотрю.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 19 июля 2015, 12:43

      Псс... Сычёв, только тссс....

      0
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