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    Международный кубок чемпионов. «Реал» и «Рома» голов не забили

    В рамках Международного кубка чемпионов, который проходит одновременно на разных континентах, мадридский "Реал" встретился с римской "Ромой". Команды показали качественный футбол, однако так и не смогли открыть счет в матче. В серии послематчевых пенальти точнее оказались римляне - 6:7. Отметим, что в составе обоих команд только по одному игроку отыграли матч полностью. Это голиперы - Кейлор Навас и Морган Де Санктис.

    18 июля. Мельбурн, Австралия. Стадион «Крикет Граунд»
    Реал - Рома - 0:0 (по пенальти 6:7) Текстовый онлайн матча
    Реал: Навас, Карвахаль (Данило, 70), Варан (Арбелоа, 46), Рамос (Пепе, 46), Марсело (Начо, 46), Модрич (Кроос, 46), Ильярраменди (Иско), Эдегор (Лукас Силва, 46), Бэйл (Васкес, 56), Хесе (Бензема, 46), Роналду (Черышев, 46).
    Рома: Де Санктис, Майкон (Торосидис, 46), Янга-Мбива (Капрадосси, 62), Кастан (Паредес, 46), Коул (Манолас, 46), Учан (Пьянич, 46), Де Росси (Кейта, 46), Наингголан (Флоренци), Фальке (Итурбе, 46), Тотти (Думбия, 33, Дестро, 63), Жервиньо (Ляич).

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    18.07.2015 13:54
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    Комментарии158
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 20 июля 2015, 01:54

      Надеюсь и во всех оффициальных играх будет играть пара Рамос-Варан.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:09

      Первый блин Бенитеса комом...

      0
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      Рейтинг: +10

      fan-REAL_7 18 июля 2015, 21:59

      Вот он, бенитес, 1 матч и 1 слив, перес ты ***а!

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem > fan-REAL_7 18 июля 2015, 22:37

      Всего лишь товорняк, )))
      Посмотрим че Беня выкинет в "офф"играх, тогда и выводы будем делать)))

      0
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      Рейтинг: +134

      inz87 18 июля 2015, 21:34

      роналду в одном эпизоде опередил 35-летний Коул. очевидно что это будет последний сезон шампуня в реале

      2
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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 18 июля 2015, 20:53

      Черышев заменил Роналду!

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 18 июля 2015, 20:45

      Не удивительно, Рома традиционно шпилит Реал.

      2
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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 18 июля 2015, 20:20

      Стадион "Крикет Граунд"

      Австралийцы вообще не умеют играть в крикет)

      2
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 18 июля 2015, 19:21

      Сейчас это две равные команды

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      Рейтинг: +14

      vivaden 18 июля 2015, 18:42

      черышев не заиграет

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 18 июля 2015, 18:38

      Физрук начало, 1 сезон ))

      3
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