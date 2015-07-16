Крымский футбольный союз официально зарегистрирован

Потом и сборная Крыма
"Устав КФС официально зарегистрирован, о чем получено соответствующее свидетельство. На данный момент уже ведется активная работа по формированию структуры организации: создаются комитеты и комиссии, проходит согласование регламент будущего чемпионата премьер-лиги КФС, готовится план-календарь предстоящих игр", цитирует Ветоху ТАСС.
Учредителями союза стали региональные общественные организации "Республиканская Федерация футбола Крыма" и "Федерация футбола Севастополя". Его основной целью является содействие развитию и популяризации профессионального футбола на полуострове.
В предстоящем чемпионате КФС, который начнется в августе, примут участие восемь команд, представляющих Симферополь, Севастополь, Ялту, Бахчисарай, Евпаторию, Феодосию, Армянск и Керчь.