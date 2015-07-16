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    Крымский футбольный союз официально зарегистрирован

    Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статтом создан при содействии УЕФА. Об этом рассказал президент КФС Юрий Ветоха.

     "Устав КФС официально зарегистрирован, о чем получено соответствующее свидетельство. На данный момент уже ведется активная работа по формированию структуры организации: создаются комитеты и комиссии, проходит согласование регламент будущего чемпионата премьер-лиги КФС, готовится план-календарь предстоящих игр", цитирует Ветоху ТАСС.

    Учредителями союза стали региональные общественные организации "Республиканская Федерация футбола Крыма" и "Федерация футбола Севастополя". Его основной целью является содействие развитию и популяризации профессионального футбола на полуострове.

    В предстоящем чемпионате КФС, который начнется в августе, примут участие восемь команд, представляющих Симферополь, Севастополь, Ялту, Бахчисарай, Евпаторию, Феодосию, Армянск и Керчь.

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    Источник: ТАСС

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    16.07.2015 14:10
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    Комментарии159
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 17 июля 2015, 14:54

      Потом и сборная Крыма

      0
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      Рейтинг: +86

      koke90 17 июля 2015, 13:59

      капелло, мутко - вся суть raшки

      0
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      Рейтинг: +86

      koke90 17 июля 2015, 13:57

      крымнаш!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      NikoloZ_and_Arsenal 17 июля 2015, 10:34

      Наши Варюги могли бы потерять из за санкции бабло но крымчане смогли бы играть в РПЛ. Теперь у них свой болотный чемп, никакой перспективы

      0
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      Рейтинг: +27

      ОстапБендер 17 июля 2015, 09:50

      Судя по некоторым комментариям, основная "крупных экспертов" так и не поняла юридическую подоплёку озвученного факта.И то, что нет никакой связи между КФС и РФС их не напрягает.Не зря появился термин "ватные мозги"!

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 июля 2015, 08:05

      Будут вариться в своем соку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      o fortuna 17 июля 2015, 07:23

      Makerdream похож на блохастую шавку которая забежала в загон для лошадей, всех облаяла, каждому ответила на комментарий, при чем ответы какие-то типично укровские: электроэнергию отключим, воду заберем, кабеля перерубим, как будто от этого укрофашистам жить легче станет. Какая мерзость, меня удивляет что все эти ипанутые жили еще до Майдана, и мы о них не знали. Как это возможно???

      1
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 17 июля 2015, 01:08

      урааааааааааааааа

      1
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      Рейтинг: +177

      ЭРЗУ ГРОЗНЫЙ 17 июля 2015, 00:45

      Везёт же крымчанам. Свой футбольный союз появился. По дальше от питерских "пацанов" будут хотя бы в футболе.

      3
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 17 июля 2015, 00:41

      справедливость потихоньку торжествует.

      1
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