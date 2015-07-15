Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видаль близок к переходу в "Баварию"

    Полузащитник "Ювентуса" Артуро Видаль близок к переходу в "Баварию". Corriere dello Sport сообщает, что футболист уже договорился с мюнхенским клубом о контракте на 4 года, по которому будет получать 6,5 млн евро за сезон.
    "Баварии" осталось договориться с "Ювентусом". Немецкая команда предлагает за игрока 30 млн евро, в то время как туринцы хотят выручить на 10 млн больше.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии84
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 05:24

      процесс идёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      VABANK 16 июля 2015, 02:20

      На этот раз похоже на правду. Швайни кем-то нужно заменять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      hansa1 16 июля 2015, 00:48

      Гвардиола распоясался, лимонами швыряется))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      hansa1 16 июля 2015, 00:37

      это кто такой? пусть Ювентус сохранит этот ценный кадр))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 16 июля 2015, 00:36

      Я уже ни чему не удивляюсь(((.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > KLINSI 16 июля 2015, 00:40

      Привет! Почему с таким пессимизмом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI > Сливки общества 16 июля 2015, 06:21

      Привет. Меньше всего хотел видеть "грязного воина" в Баварии.
      Бавария образца 2018 - Нойер + 10 чунгачгуков(.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 16 июля 2015, 00:00

      Sky Italia: Артуро Видаль перейдет в «Баварию» за 40 миллионов евро. Марио Гётце в сделку включен не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      vick-veter 15 июля 2015, 23:45

      Накой чёрт нужен этот латинос.

      P.S. "Такого игрока как Видаль я не хотел бы видеть в Баварии".

      - Румменигге. 2011 год.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > vick-veter 15 июля 2015, 23:53

      Ахах. Типичный байернстайл. Говорить - одно, делать - второе, а думать вообще третье.)

      Калле просто психанул, что чилиец выбрал Ювентус.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +293

      1897 > vick-veter 15 июля 2015, 23:57

      Уровня этого латиноса,с уходом Швайни,в центре поля у Баварии никого нету,а насчет Руммениге,то ты же понимаешь,что Гвардиола там царь и Бог:хочет врачей уволит,хочет испаноязычными типами команду затарит,попутно избавившись от немца-легенды,да что я тебе рассказываю,сам знаешь какой у Гвардиолы план насчет Баварии.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > 1897 15 июля 2015, 23:59

      Гвардиола хотел: Неймара, Суареса, Ди Марию, Стерлинга, Дармиана. Где они все сейчас? Это о том, что он в Мюнхене типа "царь".) Трансферами занимаются 5 человек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      vick-veter > 1897 16 июля 2015, 00:10

      Румменигге тряпка и лизун Пепа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +293

      1897 > Сливки общества 16 июля 2015, 00:19

      Назови мне хоть одного тренера,который не хотел бы видеть Суареса и Ди Марию у себя в команде?Это логично и нормально,Ну это ладно.Просто я,как нейтральный наблюдатель,всегда помню Баварию именно конкретно немецкой командой,гвардиоловская Бавария сильно мягкая что-ли и легендарные немцы у руководства согласны с этим.Может в Баварии хотели совместить немецкую мощь и барселоновскую культуру паса,пригласив Пепа?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > 1897 16 июля 2015, 00:22

      Так и есть. Немецкое блюдо с испанскими специями.) А по поводу конкретно немецкой команды тоже миф. В 2000х легионеров было очень много, порой даже большинство. На финал ЛЧ 2001 вышло только 5 немцев!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > 1897 16 июля 2015, 00:25

      Конкретно немецкая команда - это Дармштадт и всё такое.)) Потому что денег на легионеров нема.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      ORei > 1897 16 июля 2015, 01:23

      Суареса могли за 50 купить, брат лысого предлагал. А что такого в ДиМе? Игрок хороший, но очень не стабильный. И просят за него большие деньги, а он неоднозначный сезон провел. По лысому согласен. Пора его гнать, но руководство бредит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      джерард 70 > ORei 16 июля 2015, 05:07

      малолетки спать пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Metz57100 15 июля 2015, 23:36

      Подходящий вариант для него...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 15 июля 2015, 23:03

      34%

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +315

      Siegen > Сливки общества 15 июля 2015, 23:43

      Уже 37%!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Siegen 15 июля 2015, 23:52

      Обстановка накаляется.) Всё горячей и горячей. =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 15 июля 2015, 23:01

      Гетце перейдет в «Ювентус», если переход Видаля в «Баварию» состоится

      Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

      По данным источника, переход в «Ювентус» 23-летнего полузащитника станет реальностью, если «Бавария» договорится со «старой синьорой» по Артуро Видалю. Тогда Гетце будет включен в сделку по переходу чилийца.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +293

      1897 > Сливки общества 15 июля 2015, 23:18

      А вот это уже нормальная сделка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer > Сливки общества 15 июля 2015, 23:25

      Подожди, ты же писала про 30 млн. Теперь Гетце? Что то тут не так.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Franz Beckenbauer 15 июля 2015, 23:31

      Процесс идет. Газеты пишут, что Видаль и представители Ювентуса ведут сейчас переговоры в Мюнхене. Посмотрим, на чем сойдутся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Andrejka > Сливки общества 15 июля 2015, 23:43

      вот это разваливает физрук наш клуб.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11