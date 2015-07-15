Полузащитник "Ювентуса" Артуро Видаль близок к переходу в "Баварию". Corriere dello Sport сообщает, что футболист уже договорился с мюнхенским клубом о контракте на 4 года, по которому будет получать 6,5 млн евро за сезон.

"Баварии" осталось договориться с "Ювентусом". Немецкая команда предлагает за игрока 30 млн евро, в то время как туринцы хотят выручить на 10 млн больше.

