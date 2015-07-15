Видаль близок к переходу в "Баварию"

процесс идёт
процесс идёт
На этот раз похоже на правду. Швайни кем-то нужно заменять.
Гвардиола распоясался, лимонами швыряется))
это кто такой? пусть Ювентус сохранит этот ценный кадр))
Я уже ни чему не удивляюсь(((.
Привет. Меньше всего хотел видеть "грязного воина" в Баварии.
Бавария образца 2018 - Нойер + 10 чунгачгуков(.
Sky Italia: Артуро Видаль перейдет в «Баварию» за 40 миллионов евро. Марио Гётце в сделку включен не будет.
Накой чёрт нужен этот латинос.
P.S. "Такого игрока как Видаль я не хотел бы видеть в Баварии".
- Румменигге. 2011 год.
Ахах. Типичный байернстайл. Говорить - одно, делать - второе, а думать вообще третье.)
Калле просто психанул, что чилиец выбрал Ювентус.)
Уровня этого латиноса,с уходом Швайни,в центре поля у Баварии никого нету,а насчет Руммениге,то ты же понимаешь,что Гвардиола там царь и Бог:хочет врачей уволит,хочет испаноязычными типами команду затарит,попутно избавившись от немца-легенды,да что я тебе рассказываю,сам знаешь какой у Гвардиолы план насчет Баварии.
Назови мне хоть одного тренера,который не хотел бы видеть Суареса и Ди Марию у себя в команде?Это логично и нормально,Ну это ладно.Просто я,как нейтральный наблюдатель,всегда помню Баварию именно конкретно немецкой командой,гвардиоловская Бавария сильно мягкая что-ли и легендарные немцы у руководства согласны с этим.Может в Баварии хотели совместить немецкую мощь и барселоновскую культуру паса,пригласив Пепа?
Подходящий вариант для него...
34%
Уже 37%!
Гетце перейдет в «Ювентус», если переход Видаля в «Баварию» состоится
Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, переход в «Ювентус» 23-летнего полузащитника станет реальностью, если «Бавария» договорится со «старой синьорой» по Артуро Видалю. Тогда Гетце будет включен в сделку по переходу чилийца.
А вот это уже нормальная сделка.
Подожди, ты же писала про 30 млн. Теперь Гетце? Что то тут не так.
Процесс идет. Газеты пишут, что Видаль и представители Ювентуса ведут сейчас переговоры в Мюнхене. Посмотрим, на чем сойдутся.
вот это разваливает физрук наш клуб.