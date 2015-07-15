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    Ривалдо впервые отличился после возобновления карьеры

    Именитый бразильский нападающий Ривалдо сегодня ночью забил свой первый гол после возобновления карьеры. Выступая на родине за "Можи-Мирим", игрок отличился в игре бразильской "Серии Б" против "Макаэ" (3:1). Свой мяч Ривалдо забил с пенальти. Остальные два гола забил его сын - Ривалдиньо.

    Помимо того, что Ривалдо играет на острие атаки в "Можи-Мири", он еще занимает пост президента в клубе.

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    Источник: «Советский спорт»

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    15.07.2015 09:27
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 15 июля 2015, 14:47

      Отец и сын в одной команде. Прикольно. Надеюсь, Ривалдиньо тоже станет хорошим игроком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +124

      MashaTr2 15 июля 2015, 14:40

      Валера должен брать на заметку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 15 июля 2015, 12:50

      Круто как,Он и Президент и Игрок !Впервые такое вижу,Играющие тренера видел,Но вот Играющее Президенты нет !

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 12:38

      И песок из него не сыпется?

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 12:20

      тогда бы уж сын и был Ривалдо

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 15 июля 2015, 11:30

      Симулянт тот еще

      1
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      Рейтинг: +370

      Apsny > nnbb199O 15 июля 2015, 16:48

      Угу, постоянный, а то ж.

      0
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 15 июля 2015, 11:26

      Этот парень умеет приложится по мячу))

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 11:23

      футбол это жизнь

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 15 июля 2015, 11:00

      Прям как Ромарио

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 15 июля 2015, 10:45

      Машина

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