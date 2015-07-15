Ривалдо впервые отличился после возобновления карьеры

Именитый бразильский нападающий Ривалдо сегодня ночью забил свой первый гол после возобновления карьеры. Выступая на родине за "Можи-Мирим", игрок отличился в игре бразильской "Серии Б" против "Макаэ" (3:1). Свой мяч Ривалдо забил с пенальти. Остальные два гола забил его сын - Ривалдиньо.



Помимо того, что Ривалдо играет на острие атаки в "Можи-Мири", он еще занимает пост президента в клубе.



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