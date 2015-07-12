Боррьелло нужен "Карпи"

Новичок итальянского высшего дивизиона "Карпи" хотел бы заполучить форварда "Дженоа" Марко Боррьелло. Клуб понимает, что без опытного нападающего будет трудно сохранить прописку в "Серии А", но пока очевидно, что финансовые запросы Боррьелло "Карпи" удовлетворить не в состоянии. В ближайшее время станет ясно, смогут ли стороны прийти к компромиссу.



В минувшем розыгрыше чемпионата Италии футболист провел лишь 8 матчей.



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