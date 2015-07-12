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    Боррьелло нужен "Карпи"

    Новичок итальянского высшего дивизиона "Карпи" хотел бы заполучить форварда "Дженоа" Марко Боррьелло. Клуб понимает, что без опытного нападающего будет трудно сохранить прописку в "Серии А", но пока очевидно, что финансовые запросы Боррьелло "Карпи" удовлетворить не в состоянии. В ближайшее время станет ясно, смогут ли стороны прийти к компромиссу.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Италии футболист провел лишь 8 матчей.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    12.07.2015 23:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:19

      Не по Сеньке шапка...

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      Рейтинг: +151

      311 13 июля 2015, 12:37

      В Карпи не поедет, enт

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 13 июля 2015, 07:28

      Борька прилично заработал, играя в разных клубах. Может для Карпи сделает исключение и согласится на понижение зарплаты

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      Рейтинг: +256

      Arhive 13 июля 2015, 05:17

      Боря че смеяться?! мог бы и помочь молодому клубу. все равно на лавке сидеть.

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 13 июля 2015, 02:16

      жаль что в конце заголовка в последнем слове нету слога *ну*

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 июля 2015, 00:18

      Вряд ли Карпи удержится в серии А

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