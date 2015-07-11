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    Президент "Наполи" надеется, что Игуаина получится продать

    Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выразил надежду, что нападающий команды Гонсало Игуаин этим летом отправится в другой клуб.

    "Надеюсь, аргентинец уйдет от нас. На вырученные 90 миллионов евро я куплю 8 футболистов. Чиро Иммобиле? Не будем его брать, потому что он выглядит достойно только при наличии на поле Лоренцо Инсинье и Марко Верратти. В "Наполи" есть только один из них", - в своей привычной манере сказал функционер.

    Ранее "Наполи" огласил сумму, за которую может быть продан Игуаин - она как раз равняется 90 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    11.07.2015 23:13
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +370

      Apsny 12 июля 2015, 17:10

      0,9 млн рублей его цена.

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 12 июля 2015, 16:46

      лес всем нужен, но не по такой же цене!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Rassell 63 12 июля 2015, 16:38

      Итальяшка!У тебя старческий маразм!Акстись,какие 90 млн?Ты вообще о чем?Откуда такие цены рисуешь за это бревно, умора????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:55

      Этого мазилу давно пора продать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 14:51

      90 милионов?хаха))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 12 июля 2015, 09:10

      в ЦСКА его

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 12 июля 2015, 08:31

      Насмешил. Это под чем надо быть, чтоб сморозить такую чуть.

      2
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 12 июля 2015, 08:24

      наивный

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 12 июля 2015, 05:52

      Этот чудик опять накурился)))
      Какие 90 лямов???

      7
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      Рейтинг: +134

      inz87 12 июля 2015, 05:42

      Лишний нолик убрать, и будет норм, 9 лямов за такое чудо в самый раз

      2
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