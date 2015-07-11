Президент "Наполи" надеется, что Игуаина получится продать

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выразил надежду, что нападающий команды Гонсало Игуаин этим летом отправится в другой клуб.



"Надеюсь, аргентинец уйдет от нас. На вырученные 90 миллионов евро я куплю 8 футболистов. Чиро Иммобиле? Не будем его брать, потому что он выглядит достойно только при наличии на поле Лоренцо Инсинье и Марко Верратти. В "Наполи" есть только один из них", - в своей привычной манере сказал функционер.



Ранее "Наполи" огласил сумму, за которую может быть продан Игуаин - она как раз равняется 90 миллионов евро.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!